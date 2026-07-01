Box startet mit Hosting-Region Schweiz

Box, Anbieter für Lösungen rund um Content Management, Collaboration und File Sharing, verkündet die Eröffnung einer neuen Hosting-Region mit Standort Schweiz. Im gleichen Atemzug werden auch in Israel und Singapur eigene Hosting-Regionen eröffnet. Weiter werden die Standorte in Frankreich und Kanada weiter ausgebaut. Weltweit verfügt Box
damit neu über zehn verschiedene Hosting-Regionen.
Mit der neuen Hosting-Region können Unternehmenskunden ihre Daten nun innerhalb dieser Regionen speichern. Während das besonders in regulierten Branchen rechtliche Relevanz besitzt, handelt es sich bei Box dennoch um einen US-amerikanischen Anbieter, der damit dem Cloud Act unterliegt.
Laut Anbieter können Kunden selbst bevorzugte Regionen zur Speicherung ihrer Daten aktivieren und Standardzonen definieren. Weiter können einzelne Nutzer bestimmten Regionen zugewiesen werden.
Zugriff auf die Hosting-Region Schweiz soll in den kommenden Monaten verfügbar gemacht werden. Sie werden für Kunden mit Enterprise-Plus- und Enterprise-Advanced-Abos verfügbar sein. Preisunterschiede zwischen den sogenannten Box Zones gibt es laut Anbieter keine – der Zugang zu allen Zonen werde ohne regionenspezifische Gebühren ermöglicht.
(win)