ISSX-Konferenz stellt KI-Sicherheit und Governance ins Zentrum

Nach Angaben der Veranstalter stiessen die verschiedenen Sessions auf ein ausgewogenes Interesse der Besuchenden. Das zeige, dass man mit den gesetzten Schwerpunkten am Puls der Zeit liege, so Stelmach. "Unser Anspruch ist es, die aktuellen Herausforderungen der Unternehmen zu adressieren, ihnen Experten und Technologieanbieter vorzustellen und Strategien aufzuzeigen. Die Zahl der Anmeldungen, mit der wir sehr zufrieden sind, hat gezeigt, dass uns das gelungen ist und der Bedarf für eine themenspezifische Konferenz rund um IT-Security vorhanden ist", so Marlene Stelmach. Auch im nächsten Jahr wird die ISSX IT-Security Swiss Conference wieder ihre Pforten öffnen, und neue Trends und Entwicklungen an einem Konferenztag, beleuchten.(mw)