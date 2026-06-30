Schweiz sammelt mehr als 140'000 Tonnen Elektroschrott jährlich

Der Branchenverband Swico
hat seinen jährlichen Fachbericht zu seinen Recycling-Aktivitäten für das Jahr 2026 herausgegeben. Gemeinsam haben die beiden Schweizer Recycling-Systeme SENS eRecycling und Swico Recycling total 143'900 Tonnen Elektroschrott recycelt – ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Rekordwert.
Erstmals wertet der Bericht auch die resultierende Ökobilanz aus, demnach weisen die beiden Systeme zusammen einen Umweltzusatznutzen von 1,4 Milliarden Umweltbelastungspunkten (UBP) respektive 236 600 Tonnen CO₂-Äquivalenten aus. Mit der Sammlung und Wiederaufbereitung von Elektroaltgeräten wird laut dem Bericht die jährliche Umweltbelastung der Schweiz um 1 Prozent gesenkt. Spannendes Detail: Die Rückgewinnung von Rohstoffen aus den Geräten fällt dabei weniger ins Gewicht als die fachgerechte Entfernung von Schadstoffen.
Bei der Art der rezyklierten Geräte gibt es wenig nennenswerte Abweichungen in den unterschiedlichen Kategorien. Die Zahl der abgegebenen Elektrogrossgeräte wuchs um 4 Prozent, die der Kühl-, Gefrier- und Klimageräte um 9 Prozent. Auch Elektrokleingeräte und Elektronikgeräte legten mit 7 und 4 Prozent leicht zu. Bei den Leuchtmitteln wurde keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Einen recht starken Anstieg von 42 Prozent gab es derweil aber bei Photovoltaik-Anlagen. Weiter wurden 89 Prozent mehr Nicht-VREG-Geräte abgegeben, was jedoch auch mit einem starken Einbruch bei der Kategorie im Vorjahr zu tun hat.
Swico präsentiert den Bericht auf seiner Website mit zahlreichen Artikeln, Grafiken und spannenden Einblicken. Einige interessante Fakten zeigen sich in den Grafiken oben. Der gesamte Bericht mit weiteren Grafiken und Links zu Detail-Artikeln gibt’s hier.
(win)