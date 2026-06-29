Microsoft stoppt KI-gestützte Verlaufssuche in Edge

Microsoft streicht die geplante KI-Suche für den Edge-Verlauf, mit der Nutzer besuchte Webseiten auch ohne genaue Stichwörter oder URLs hätten wiederfinden können. In einem Update der Microsoft-365-Roadmap
hält das Unternehmen fest, dass die Funktion nicht weitergeführt wird. Gründe nennt Microsoft
nicht, entschuldigt sich aber bei Kunden für entstandene Unannehmlichkeiten.
Die Verlaufssuche sollte natürliche Sprache verstehen und auch bei Tippfehlern helfen. Nutzer hätten also nach einer groben Beschreibung suchen können, statt sich an den genauen Seitentitel oder einzelne Wörter erinnern zu müssen. Microsoft hatte zudem erklärt, dass dafür ein KI-Modell direkt auf dem Gerät eingesetzt werde und keine Verlaufsdaten in die Cloud übertragen würden.
Ganz ohne Kritik war die Funktion schon bei der Vorstellung nicht. "Neowin
" verweist darauf, dass einige Leser die KI-Suche im Browserverlauf als unheimlich empfanden und Microsoft beim Umgang mit lokalen Daten nicht vertrauten. Andere stellten den Nutzen infrage und sahen darin vor allem eine weitere KI-Funktion in Edge.
(dow)