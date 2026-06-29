Mac Studio kommt noch dieses Jahr mit M5-Ultra-Chip

Nachdem an Apples Entwicklerkonferenz WWDC unlängst keine neuen Modelle vom Mac Studio gezeigt wurden, will jetzt Insider Mark Gurman in Erfahrung gebracht haben, wohin die Reise geht. Wie "9to5Mac" mit Bezug auf einen Gurman-Bericht bei Bloomberg (Paywall) meldet
, soll noch im laufenden Jahr ein Prozessor-Refresh erfolgen und ein Mac Studio mit dem Chip M5 Ultra veröffentlicht werden. Die Änderungen sollen sich auf den Chip beschränken.
Erst übernächstes Jahr soll Apple
dann grössere Änderungen für das Mac Studio geplant haben. Laut Gruman soll dannzumal der M7-Ultra-CPU zum Einsatz kommen. Auch soll Apple an einem verbesserten Kühlkörper arbeiten, um die thermische Leistung des Rechners zu verbessern, da das Mac Studio künftig vermehrt anspruchsvolle KI-Workloads lokal bewältigen soll. Ob die optimierte Kühlung bereits beim diesjährigen M5-Modell zum Einsatz kommt, ist offen.
Mac-Studio-Versionen mit Apples M6-Chip soll es derweil nicht geben, da Apple von dieser Prozessorfamilie laut einem früheren Gurman-Bericht keine High-End-Modelle fertigen wird. Es soll somit einen M6-Chip geben, jedoch nicht die leistungsfähigeren Varianten M6 Pro oder M6 Ultra.
(rd)