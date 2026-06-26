Google Meet funktioniert auf iOS neu auch in Safari

Auf iOS-Geräten können Nutzer Google-Meet-Anrufen künftig über Safari beitreten, auch wenn auf dem Gerät weder die Gmail- noch die Meet-App installiert ist. Wie Google mitteilt
, werden sie in diesem Fall automatisch in den Browser weitergeleitet. Auch ein Google-Konto ist für die Teilnahme nicht zwingend nötig. Nutzer ohne Konto können ihren Namen angeben und dem Meeting anschliessend über Safari beitreten.
Für Administratoren gibt es keine eigene Steuerung der Funktion. Der Rollout läuft seit dem 23. Juni 2026 und kann laut Anbieter länger als 15 Tage dauern. Verfügbar ist die Neuerung für alle Google-Workspace-Kunden sowie für Nutzer mit persönlichen Google-Konten.
(dow)