Windows-Update bringt Point-in-Time-Wiederherstellung

Microsoft
hat das kommende kumulative Update für Windows 11 als Preview freigegeben. Das Aktualisierungspaket mit der Kennung KB5095093 bringt als wohl wichtigste Neuerung die sogenannte Point-in-Time-Wiederherstellung
. Ähnlich wie die bestehende Systemwiederherstellung wird auch hier mit Wiederherstellungspunkten gearbeitet, nur dauert die Rückkehr zu einem früheren Gerätezustand lediglich wenige Minuten. Windows erstellt dafür alle 24 Stunden einen Wiederherstellungspunkt und bewahrt diesen während 72 Stunden auf. Optional können auch kürzere Intervalle ab 4 Stunden gewählt werden. Beim Windows-Home-Rechnern wie auch nicht verwalteten Pro-PCs mit einer Systempartition von mindestens 200 GB ist das Feature standardmässig eingeschaltet. Dabei sollen maximal zwei Prozent des verfügbaren Speicherplatzes genutzt werden.
Daneben bringt die Preview Verbesserungen bei der Windows-Suche, indem Tippfehler korrigert werden und sich Bing-Resultate aus den Ergebnissen ausschliessen lassen ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
Das optionale Preview Update steht für die Windows-11-Versionen 24H2 und 25H2 zur Verfügung und muss für den Download manuell angestossen werden. Die in der Vorabversion enthaltenen Neuerungen werden voraussichtlich im Rahmen der Juli-Patchrunde an die gesamte Windows-Anwenderschaft verteilt.
(rd)