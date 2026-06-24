Kanton Luzern startet mit E-Voting

Bund bleibt trotz Panne in Basel-Stadt auf Kurs beim E-Voting
11. März 2026 - Im Kanton Basel-Stadt konnten aufgrund von Problemen die via E-Voting eingegangenen Stimmen nicht gezählt werden. Der Vorfall soll nun untersucht werden, die grundlegende Strategie wird deshalb aber nicht geändert.
Thurgau lässt erstmals in der Schweiz wohnhafte Bürger E-Voten
26. November 2025 - Der Kanton Thurgau lässt im März 2026 erstmals im Kanton wohnhafte Bürgerinnen und Bürger E-Voting nutzen. Bisher war das elektronische Abstimmen den im Ausland wohnenden Thurgauern vorbehalten.
Schweizerische Post ruft Hacker zum E-Voting-Sicherheitstest auf
30. Juli 2025 - Ethische Hacker können bis zum 24. August das E-Voting-System der Post gezielt auf Schwachstellen prüfen und dabei Prämien von bis zu 250'000 Franken verdienen.