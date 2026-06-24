Kanton Luzern startet mit E-Voting

Auch der Kanton Luzern darf mit ersten E-Voting-Versuchen starten. Der Bundesrat hat beschlossen, dem Kanton eine Grundbewilligung für die Nutzung des E-Voting-Systems zu erteilen. Luzern ist damit der fünfte Kanton, der das E-Voting-System der Schweizerischen Post einsetzen wird. Basel-Stadt, St.Gallen, Thurgau und Graubünden sind bereits an Bord.



Genutzt werden soll E-Voting für Auslandschweizerinnen und -schweizer, die im Kanton Luzern gemeldet sind. Gestartet wird bei der Abstimmung vom 27. September, Luzern hat die Zulassung von rund 6900 Auslandschweizer Stimmberechtigten beantragt. Total steigt die Zahl der Personen mit einer Berechtigung für E-Voting auf rund 181'00 an (etwa 3,24 % aller Stimmberechtigten). (win)

