Schweizer Unternehmen hadern mit KI-Orchestrierung

Im Gegenzug gaben aber 82 Prozent aller Befragten an, dass ihr Unternehmen weiterhin über ein schwaches oder mittleres Daten- und KI-Ökosystem verfügen. Und nur gerade gut die Hälfte (51 %) gibt an, dass ihre Daten gut bis ausreichend sind – gar ein Rückschritt von 10 Punkten gegenüber dem Vorjahr. Dazu kommt, dass die Skalierung Probleme bereitet: Gerade einmal 16 Prozent sprechen von der KI-Einführung in der Breite. Spätestens bei den Zahlen rund um KI-Agents wird die Zurückhaltung deutlich: Gerade einmal 3 Prozent der befragten Unternehmen setzen bereits Multi-Agent-Systeme ein. Immerhin 69 Prozent experimentieren bereits mit Agents.Die Autoren schlussfolgern aus den Ergebnissen dass die Schweizer Unternehmenslandschaft nicht mehr mit der Einführung von KI hadert, sondern mit deren Orchestrierung. Sie schreiben: "Erfolgreich werden jene Unternehmen sein, die nicht nur einzelne Tools einsetzen, sondern Datenbasis, Führung, Vertrauen, Prozesse und messbaren Nutzen zusammenbringen." (win)