Gartner: 70 Prozent der KI-basierten Mainframe-Exitprojekte scheitern

Die richtige Mainframe-Strategie hängt laut Galimberti vom Profil und der Komplexität der Unternehmensumgebung ab. In vielen Fällen lasse sich generative KI effektiver einsetzen, um eine Modernisierung vor Ort zu ermöglichen, als eine Migration von der Plattform zu beschleunigen.Mittlere Umgebungen, die den Löwenanteil der Installationen darstellen, stehen vor den komplexesten Entscheidungen. Sie müssten Strategien zur Optimierung bestehender Mainframe-Investitionen gegen eine Beschränkung des vollständigen Ausstiegs auf ausgewählte Szenarien abwägen, zumal diese Massnahmen oftmals risikoreiche Transaktionen erfordern und zu suboptimalen Ergebnissen führen würden.Kleinere Umgebungen könnten stattdessen auf Mainframe as a Service setzen und damit eine kosteneffiziente Hosting-Strategie nutzen. Sie könnten sich auf den Ersatz von Legacy-Software von Drittanbietern und auf gezielte Modernisierungen innerhalb der Plattform konzentrieren, bei denen ein positiver Return on Investment erzielbar sei. (rd)