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Gmail ermöglich das Ändern der Mailadresse
Quelle: SITM

Gmail ermöglich das Ändern der Mailadresse

Bei Gmail gibt es neu die Möglichkeit, seine E-Mail-Adresse zu ändern, wobei die alte Adresse als Alias erhalten bleibt. Der Wechsel ist aber nur einmal alle 12 Monate möglich.
23. Juni 2026

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Bis anhin war eine Gmail für die Ewigkeit – einmal festgelegt, konnte man seine @gmail.com-Adresse nicht mehr anpassen. Dies im Gegensatz zu anderen Mail-Diensten, wo die Anpassung um Nachgang durchaus möglich ist.

Nun aber ist Google daran, diese Möglichkeit auch für Gmail-Nutzer im deutschsprachigen Raum einzuführen, wie "Caschys Blog" aufgefallen ist. Ein kurzer Selbsttest zeigt, dass auch in der Schweiz Gmail-Adressen angepasst werden kann. Dabei wird die bisherige E‑Mail-Adresse als alternative E‑Mail-Adresse gespeichert und kann für die Anmeldung am Konto verwendet werden. Erreichbar ist man dann aber unter der neuen Adresse – gleichzeitig erreichen auch Mail an die alte Adresse das Postfach weiter, sie ist als Alias hinterlegt. Das Ändern der Adresse soll auch keine Auswirkungen auf Daten, die auf dem Konto gespeichert sind, haben – sprich Fotos oder Dokumente bleiben erhalten.


Wer seine E-Mail-Adresse einmal geändert hat, kann seine Adressen danach allerding für 12 Monate nicht mehr ändern. Zudem lässt sich eine Adresse maximal drei Mal ändern, sprich pro Account sind vier Adressen möglich. Laut "Caschys Blog" wird die Funktion schrittweise eingeführt, sind findet sich unter diesem Link im Google-Account. (mw)


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