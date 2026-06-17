Schweizer Deep-Tech-Sektor ist weltführend

Die Schweiz ist im Bericht Deep Tech, sprich zukunftsweisenden und forschungsintensiven Tech-Feldern wie Robotik und KI, weltweit in absoluter Spitzenposition. In keinem anderen Land der Welt fliesst mehr des verfügbaren Risikokapitals in den Deep-Tech-Bereich – beachtliche 63 Prozent. Zum Vergleich: In China (Platz 2) sind es 56 Prozent, in den USA (Platz 3) 54 Prozent und im Nachbarland Deutschland gerade einmal 34 Prozent.In Europa ist die Schweiz ausserdem das Land, in dem das grösste Investitionsvolumen pro Kopf (1470 Dollar pro Jahr) in Deep-Tech-Startups fliesst. Total kamen 2025 so 2,6 Milliarden Dollar zusammen – ungefähr fünfmal so viel wie noch 10 Jahre zuvor.Die beiden Hochschulen ETH und EPFL werden dabei als enorm wichtige Quelle für neue Deep-Tech-Startups und deren Innovationskraft eingeordnet. Veröffentlicht wurde der Bericht von Deep Tech Nation Switzerland, Founderful, Kickfund, Startupticker.ch und Dealroom.co.