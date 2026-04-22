Die Schweiz hat die höchste Dichte an KI-Talenten weltweit

Die Schweiz ist absolute Weltspitze, was die Dichte von Top KI-Talenten betrifft. Wie der 2026 Artificial Intelligence Index Report der Standord University zeigt, tummelten sich 2025 in hierzulande 110,45 KI-Autoren und -Erfinder pro 100'000 Einwohner. Damit liegt die Schweiz knapp vor Singapur (109,51), der Rest des Feldes hat etwas Abstand – Schweden folgt auf Platz 3 mit 80,63. In absoluten Zahlen lag die Schweiz auf Platz 11.
Die Ergebnisse zeigen recht klar, dass die USA in absoluten Zahlen in vielen Bereichen die Nase klar vorne haben. So stammten im Jahr 2024 etwa 7 Publikationen zu KI-Forschung in den Top 100 aus der Schweiz, die USA steuerten ganze 46 und China 41 Papers bei.
Unabhängig der Grösse lässt sich aber festhalten, dass die Schweiz in einigen Bereichen nicht von der Talentdichte profitiert, wie das zu vermuten wäre. So wurden 2024 hierzulande etwa 0,21 neue KI-Patente pro 100'000 Einwohner angemeldet. Das reicht gerade einmal für Platz 15. Auf dem ersten Platz liegt Südkorea mit 14,31. Bei den Investitionen in den KI-Sektor siehts ähnlich aus: Die Schweiz kommt mit 4,72 Milliarden Dollar Investitionen gerade einmal auf Platz 14, die USA dominieren mit 757,27 Milliarden. In absoluten Zahlen ist das natürlich an der Grösse des Landes festzumachen, in relativen Zahlen wird in den USA aber ungefähr vier Mal so viel Geld in KI-Firmen gesteckt.Hier lässt sich die ganze Studie einsehen.
(win)