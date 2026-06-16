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Meta stattet Facebook mit KI-Modus aus
Quelle: Meta

Meta stattet Facebook mit KI-Modus aus

In Facebook vermag ein neuer KI-Modus beliebige Fragen zu beantworten, hilft aber auch beim Zusammenstellen von Videomontagen oder beim Ändern von Garderobe oder Frisur auf Profilbildern.
16. Juni 2026

     

Wie die meisten Technologiekonzerne ist auch Facebooks Mutterkonzern Meta bestrebt, KI-gestützte Funktionen an allen Ecken und Enden unterzubringen. Wie der Social-Media-Riese jetzt in einem Blog Post ankündigt, wird nun auch Facebook mit drei neuen KI-Features ausgestattet. Diese sollen die Suchfunktion erweitern und den Usern neue Kreativwerkzeuge zur Verfügung stellen.

So wird Facebook mit einem KI-Modus ausgestattet, der in altbekannter Chatbot-Manier beliebige Fragen auf Basis von Meta AI beantworten soll. Ausserdem soll er Informationen anzeigen, die auf öffentlichen User-Äusserungen auf Meta-Apps wie Gruppen oder Reels basieren.


Daneben werden neue Editierfunktionen und neue Vorlagen für Collagen eingeführt, welche die Erstellung von flüssigen, stilvollen Videomontagen ermöglichen sollen. Dabei soll es sich um eine Weiterentwicklung der Vorschläge zum Foto-Sharing handeln. Laut Meta steht die Funktion als Opt-in-Feature zur Verfügung und lässt sich jederzeit deaktivieren. Schliesslich werden auch neue Foto-Voreinstellungen eingeführt, die es mit Hilfe von KI ermöglichen, Kleidung, Frisur oder Accessoires einfach anzupassen. Das Feature lässt sich in den Stories über das KI-Symbol und die Anweisung "Anziehen" initialisieren, kann aber auch direkt auf das eigene Profilbild angewandt werden. (rd)


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