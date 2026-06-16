cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Oracle halbiert Leistung bei Free-Tier-Cloud-Instanzen
Quelle: Depositphotos

Oracle halbiert Leistung bei Free-Tier-Cloud-Instanzen

Oracle hat bei den Free-Tier-Instanzen die Zahl der OCPUs und das Arbeitsspeichervolumen ohne grössere Ankündigung halbiert. Nutzern wird empfohlen, die Ressourcen-Auslastung zu prüfen.
16. Juni 2026

     

Ohne grosses Aufsehen hat Oracle die Leistung seiner kostenlos verfügbaren Ampere-A1-Cloud-Instanzen halbiert, so ein Bericht von "Caschys Blog". Konnten Nutzer der mit ARM-Prozessoren betriebenen Instanzen bis anhin von 4 OCPUs und 24 GB Arbeitsspeicher profitieren, wurden die Ressourcen nun auf die Hälfte eingedampft. Ab sofort könönen lediglich noch zwei OCPUs (Oracle CPUs) und mit 12 GB noch halb so viel RAM genutzt werden. Unter dem Strich stehen damit noch 1500 OCPU-Stunden und 9000 GB-Stunden zur Verfügung.


Free-Tier-Nutzern wird empfohlen, die Ressourcen-Auslastung zu prüfen. Werden die genannten Limiten überschritten, könnten die Systeme unter Umständen abgeschaltet werden, oder die überzählige Ressourcennutzung wird verrechnet, was zu exorbitanten Kosten führen könnte. Weitere Details gibt Oracle in der angepassten Dokumentation bekannt. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Oracle warnt vor Zero-Day-Leck in Peoplesoft-Suite

 12. Juni 2026 - Oracle hat Hackerangriffe auf die PeopleSoft-Suite bestätigt und warnt vor einer Zero-Day-Schwachstelle im ERP-System, deren Risiko mit 9.8 bewertet wird.

Oracles Peoplesoft-Systeme aktuell unter Hacker-Beschuss

 11. Juni 2026 - Eine Hackergruppe hat es auf Oracles ERP-Lösung Peoplesoft abgesehen und hat nach eigenen Angaben bereits über 100 Organisationen angegriffen. Oracle hat sich bis anhin nicht dazu geäussert.

Oracle bestätigt Hackerangriff gegenüber Kunden

 4. April 2025 - Nachdem Oracle ursprünglich nicht bestätigen wollte, gehackt worden zu sein, hat der Konzern jetzt den Datendiebstahl gegenüber Kunden zugegeben. Allerdings soll es sich dabei um alte, nicht sensible Daten gehandelt haben.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
«Run Anything Anywhere» klingt gut - aber was bedeutet das?
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER