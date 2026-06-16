Oracle halbiert Leistung bei Free-Tier-Cloud-Instanzen

Ohne grosses Aufsehen hat Oracle
die Leistung seiner kostenlos verfügbaren Ampere-A1-Cloud-Instanzen halbiert, so ein Bericht
von "Caschys Blog". Konnten Nutzer der mit ARM-Prozessoren betriebenen Instanzen bis anhin von 4 OCPUs und 24 GB Arbeitsspeicher profitieren, wurden die Ressourcen nun auf die Hälfte eingedampft. Ab sofort könönen lediglich noch zwei OCPUs (Oracle CPUs) und mit 12 GB noch halb so viel RAM genutzt werden. Unter dem Strich stehen damit noch 1500 OCPU-Stunden und 9000 GB-Stunden zur Verfügung.
Free-Tier-Nutzern wird empfohlen, die Ressourcen-Auslastung zu prüfen. Werden die genannten Limiten überschritten, könnten die Systeme unter Umständen abgeschaltet werden, oder die überzählige Ressourcennutzung wird verrechnet, was zu exorbitanten Kosten führen könnte. Weitere Details gibt Oracle in der angepassten Dokumentation
bekannt.
(rd)