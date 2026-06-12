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Erste SD-Karten mit 8 TB Speichervolumen kurz vor Markteinführung
Quelle: Depositphotos

Erste SD-Karten mit 8 TB Speichervolumen kurz vor Markteinführung

Unbestätigten Meldungen zufolge wird Sandisk demnächst neue SD-Karten mit gigantischen Kapazitäten von 4 und 8 TB auf den Markt bringen. Leider sind die Karten aber nicht rückwärtskompatibel.
12. Juni 2026

     

Bald zwei Jahre ist es her, seit Speicherspezialist Sandisk neue SD-Karten mit Kapazitäten von 4 und 8 TB angekündigt hat. Wie "Notebookcheck" berichtet, sollen die hochkapazitären Karten mit eben diesen Speichervolumen demnächst auf den Markt kommen.

Gemäss dem Bericht hätten die Karten ursprünglich bereits 2025 lanciert werden sollen. Jetzt sollen die Karten in Sandisks Ultra- und die schnelle Extrem-Produktfamilie implementiert werden. Dabei soll die Ultra-Serie sowohl im MicroSD- als auch im klassischen SD-Kartenformat erscheinen, wobei für letztere die Maximalkapazität von 8 TB vorgesehen ist. Hingegen soll bei den Extrem-Modellen bei 4 TB das Ende der Fahnenstange erreicht sein.


Die neuen Karten basieren auf dem Standard Secure Digital Ultra Capacity, kurz SDUC, der Speichervolumen bis 128 Terabyte unterstützt. Allerdings ist der Standard nicht rückwärtskompatibel, womit die neuen Karten auch neue Lesegeräte erfordern. Laut "Notebookcheck" wird erwartet, dass kommende Lesegeräte mit allen aktuellen SD-Standards zurecht kommen, womit neben SDUC auch die Formate UHS-II und SD Express unterstützt würden. Entsprechende Lösungen seien an der gerade erst zu Ende gegangenen Computex bereits gezeigt worden. (rd)


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