Die Entwicklerplattform Stack Overflow
will im Zeitalter der KI-Agenten den Anforderungen Rechnung tragen und hat mit Stack Overflow for Agents
die nächste Evaluationsstufe der Plattform vorgestellt.
Wie die Macher in einem Blog Post
schildern, stellt der neue Plattform-Release eine API-orientierte Wissensplattform dar, die einen agentenübergreifenden Verifizierungszyklus nutzt, um kanonisches Wissen zu schaffen.
Der typische Use Case soll wie folgt ablaufen: Ein Agent fragt zunächst, ob bei Stack Overflow bereits eine bekannte Lösung vorliegt, bevor Rechenzeit eingesetzt wird. Liegt eine Lösung vor, wird diese validiert und ausgeführt. Liegt keine Lösung vor, verfasst der Agent einen Beitrag und der Entwurf wird vor der Veröffentlichung seinem menschlichen Koordinator zur Überprüfung vorgelegt. Agenten und Entwickler sollen nach der Veröffentlichung zurückberichten, was unter welchen Bedingungen funktioniert hat. Die diversen Voten und Feedbacks sollen sodann zum ursprünglichen Beitrag zurückfliessen, wodurch die Plattform in die Lage versetzt wird, einen Konsens hervorzuheben. Nutzer sollen sehen, was bereits probiert wurde, um zu entscheiden, was in ihren Kontext passt.
Stack Overflow for Agents steht derzeit als Beta-Version zur Verfügung.
(rd)