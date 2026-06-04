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Hostpoint lanciert Dateitransfer-Dienst File Express
Quelle: Hoistpiont

Hostpoint lanciert Dateitransfer-Dienst File Express

Für den sicheren Dateiaustausch hat Provider Hostpoint den Service File Express lanciert. In der Gratis-Version erlaubt der Dienst bis zu 100 Dateiübertragungen pro Monat mit einer maximalen Grösse von jeweils 50 GB.
4. Juni 2026

     

File Express heisst ein neuer Dateitransfer-Service, den der Schweizer Cloud-Provider und Hosting-Anbieter Hostpoint lanciert hat. Ähnlich wie WeTransfer oder TransferNow bietet auch File Express die Möglichkeit, Dateien unkompliziert auszutauschen. Anders als bei US-amerikanischen oder europäischen Anbietern, wird bei File Express der Datenverkehr allerdings ausschliesslich über Schweizer Server abgewickelt und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorgt für den Schutz der Privatsphäre.

File Express wird in einer kostenlosen Version mit und ohne Registrierung in einer Plus- sowie einer Pro-Variante angeboten. Bereits ohne Registrierung können Datenpakete bis zu 5 GB transferiert werden. Dabei stehen insgesamt 25 GB Speicherplatz zur Verfügung und pro Monat können fünf Transfers durchgeführt werden. Registriert man sich, erhöht sich die Grösse pro Transfer auf 50 GB und der Speicherplatz verdoppelt sich, während pro Monat 100 Transfers möglich sind.


In der Plus-Ausführung, die monatlich mit 9 Franken zu Buche schlägt, sind bereits Transfers bis 200 GB möglich und man profitiert von 500 GB Speicherplatz. Transfer-Limiten pro Monat gibt es wie auch in der Pro-Version keine mehr. Diese erlaubt zum Preis von monatlich 15 Franken Transfers bis 500 GB und bietet Speicherplatz bis 2 TB. Die erwähnte End-zu-End-Verschlüsselung findet sich ausschliesslich in der Pro-Ausführung. (rd)
(Quelle: Hoistpiont)
(Quelle: Hoistpiont)


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