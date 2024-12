Wetransfer krempelt Abo-Pläne um

Der Dateiversanddienst Wetransfer führt für 2025 einen "Remix" seiner Abonnement-Pläne durch, wie das Unternehmen in einem Blogpost mitteilt. Man kombiniere das Beste vom Alten mit einigen neuen Ideen, heisst es weiter. Dazu gehört der "günstigste Plan aller Zeiten", aber auch eine schmerzliche Einschränkung beim kostenlosen Plan. Denn wer für Wetransfer nichts zahlen will, kann künftig nur noch zehn Transfers pro Monat mit einem Gesamtvolumen von maximal 3 GB durchführen. Dafür sind neu einzelne Dateien mit bis zu 3 GB statt wie bisher 2 GB erlaubt, ebenso unbegrenzte Portale, Bewertungen und Dateianfragen sowie Passwortschutz für jede Übertragung,Beim zitierten günstigsten Plan aller Zeiten handelt es sich um das neue Abo Wetransfer Starter zu 6.99 US$ pro Monat. Auch hier ist man auf 10 Transfers pro Monat beschränkt, das mögliche monatliche Upload-Volumen liegt aber bei 300 GB. Ausserdem hat Wetransfer die bisherigen Abo-Optionen Pro und Premium zu einem neuen Plan namens Wetransfer Ultimate zusammengefasst (Preis auf der Wetransfer-Website aktuell noch nicht angezeigt, Premium bisher $19/Monat), der alle Features des bisherigen Premium-Plans enthalten soll, darunter unlimitiertes Transfervolumen und unlimitierter Speicherplatz.Wie zum Beispiel "Golem.de" mutmasst , hängt dieser Remix mit der Übernahme von Wetransfer durch Bending Spoons im August 2024 zusammen. Schon damals hätten Branchenexperten Einschnitte im Geschäftsmodell vorausgesagt. Ausserdem gab es Berichte, wonach Bending Spoons nur ein Viertel der Wetransfer-Mitarbeitenden übernehmen möchte. (ubi)