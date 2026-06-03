cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Neue Initiative fordert mehr digitale Sicherheit für die Schweiz
Quelle: Swiss Digital Pact

Neue Initiative fordert mehr digitale Sicherheit für die Schweiz

Die neu lancierte Volksinitiative "Für die digitale Sicherheit der Schweiz" will den digitalen Raum der Schweiz stärken und die Bevölkerung in den Themenfeldern Security und Datengrundbildung sensibilisieren und weiterbilden.
3. Juni 2026

     

Der nach eigenen Angaben parteipolitisch unabhängige Verein Swiss Digital Pact lanciert eine Volksinitiative, mit der die digitale Sicherheit der Schweiz gesichert werden soll. Die zentrale Forderung ist die Schaffung eines zusätzlichen Verfassungsartikels (Art. 57a), der in sechs Unterpunkte respektive neue Pflichten des Bundes aufgegliedert ist.

Gefordert wird in der Initiative namens "Für die digitale Sicherheit der Schweiz" etwa die Definition von Sicherheitsbestimmungen für private und öffentliche Akteure, der Schutz von Daten und Infrastruktur sowie von Personendaten und der digitalen Integrität von Personen. Weiter soll auch die Entwicklung der Datengrundbildung stärker gefördert werden als bisher.
"Mit der Initiative 'Für die digitale Sicherheit der Schweiz' wollen wir sicherstellen, dass digitale Sicherheit als zentrale Staatsaufgabe anerkannt und entsprechend verbindlich geregelt wird", wie Gérald Vernez, Präsident des Swiss Digital Pacts, ausführt. "Nur wenn eine gebildete Bevölkerung, Unternehmen und Institutionen auf sichere digitale Infrastrukturen und einen wirksamen Schutz ihrer Daten vertrauen können, kann die Schweiz ihr Potenzial als innovativer und offener Wirtschafts- und Forschungsstandort voll ausschöpfen. Unser Ziel ist die digitale Grundbildung der Bevölkerung – Digitalisierung für alle, nicht nur für eine digitale Elite."

In den kommenden Monaten will der Verein nun Informations- und Dialogveranstaltungen durchführen und den Austausch mit interessierten Organisationen, Fachkreisen und der breiten Öffentlichkeit suchen. Weiter müssen natürlich Unterschriften gesammelt werden, die 100'000 notwendigen Signaturen müssen nun bis zum 2. Dezember 2027 zusammenkommen.


Hier geht’s zur Website der Initiative. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Bundesrat will besser vor Cyberbedrohungen schützen

 28. Mai 2026 - Der Bundesrat will die Sicherheit bei den Telekommunikationsdiensten verbessern und hat entsprechende Anpassungen im Fernmelderecht vorgeschlagen. Das Vernehmlassungsverfahren wurde jetzt eröffnet.

Bund bleibt trotz Panne in Basel-Stadt auf Kurs beim E-Voting

 11. März 2026 - Im Kanton Basel-Stadt konnten aufgrund von Problemen die via E-Voting eingegangenen Stimmen nicht gezählt werden. Der Vorfall soll nun untersucht werden, die grundlegende Strategie wird deshalb aber nicht geändert.

Beschwerde gegen Einmischung von Swisscom in E-ID-Abstimmung

 25. September 2025 - Swisscom hat an ein Komitee gespendet, das sich für ein Ja zur E-ID einsetzt. Die Gegner halten dies für verfassungswidrig und fordern nun eine Verschiebung der Abstimmung.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
«Run Anything Anywhere» klingt gut - aber was bedeutet das?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER