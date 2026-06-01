Nvidias präsentiert Superchip RTX Spark für Windows-Rechner

Zum Auftakt der Computex 2026 hat Chip-Hersteller Nvidia
die RTX-Spark-Plattform vorgestellt. Nvidia spricht vom Superchip, der den Windows-PC für das Zeitalter der KI-Agenten neu erfindet. Die neue Prozessor-Plattform wurde denn auch speziell für die Ausführung von KI-Aufgaben gefertigt und verfügt über eine Nvidia Grace-CPU mit 20 Kernen, hinzu kommt eine integrierte hauseigene Blackwell RTX GPU mit 6144 Cuda-Cores. Unter dem Strich soll RTX Spark mit den bis zu 128 GB Speicher eine Rechenleistung von einem Petaflop bringen.
Laut Hersteller ist das SoC damit perfekt ausgerichtet, die Ansprüche von Kreativen, KI-Entwicklern und auch Gamern abzudecken. User sollen damit in der Lage sein, 90 GB grosse 3D-Szenen zu rendern, 12K-Videos zu decodieren, ein Sprachmodell mit 120 Milliarden Parametern und einer Million Tokens zu betreiben oder auch Games mit 1440p-Auflösung und 100 Frames pro Sekunde zu spielen.
Quasi gleichzeitig mit Nvidias Ankündigung haben auch erste Rechner-Hersteller neue Modelle mit dem neuen Hochleistungschip angekündigt. So hat Microsoft mit dem Surface Laptop Ultra das bis anhin leistungsfähigste Modell der Surface-Familie vorgestellt. Neben Nvidias RTX-Spark-Plattform verfügt der Mobilrechner über einen 15-Zoll-Mini-LED-Touchscreen. Weitere Details verrät Microsoft im betreffenden Blog-Beitrag nicht. Es heisst lediglich, das Gerät soll im weiteren Jahresverlauf auf den Markt kommen.
Weitere Mobilrechner mit dem RTX Spark SoC wurden von Asus, Dell, HP und Lenovo angekündigt. Die breite Markteinführung wird voraussichtlich im Herbst erfolgen.
(rd)