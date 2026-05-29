Qualcomm lanciert Snapdragon-C-Plattform

Prozessorhersteller Qualcomm
hat die Snapdragon-C-Plattform vorgestellt, die insbesondere für Einsteiger-Notebooks mit Preisen ab 300 Dollar konzipiert wurde. Snapdragon C verfügt über eine NPU, womit KI-Workloads lokal ausgeführt werden können. Qualcomm spricht in der Ankündigung zudem von einer unglaublichen Akku-Einsatzdauer, nennt dazu allerdings keine Einzelheiten. Auch zu den technischen Details schweigt sich der Hersteller aus.
Hingegen haben bereits diverse Notebook-Hersteller ihre Unterstützung für die neue Qualcomm-Plattform angekündigt, darunter Acer, HP und Lenovo. Von einem Acer-Gerät auf Snapdragon-C-Basis sind auch bereits erste Details durchgesickert: Wie "Toms Hardware" zu berichten
weiss, verfügt das Notebook-Modell Aspire Go 15 über 8 GB RAM und 512-GB-SSD-Speicher. Dazu finden sich ein dualer USB-C-Port sowie ein HDMI-Anschluss. Das Display des mit Windows 11 Home betriebenen Rechners stellt weiter 1920 x 1080 Bildpunkte dar. Ebenfalls vorhanden sind eine Copilot-Taste sowie ein 53-Wh-Akku. Wann das Aspire Go 15 auf den Markt kommt und was man dafür bezahlen muss, wollte Acer noch nicht bekannt geben.
(rd)