ChatGPT für PowerPoint wird als Beta lanciert

Der KI-Assistent ChatGPT ist per sofort als Add-in für Microsofts Präsentationsanwendung PowerPoint verfügbar. Der Assistent soll dabei behilflich sein, Folien zu erstellen, Inhalte umzuschreiben, die Gliederung zu optimieren oder einen Entwurf zu überarbeiten. Dazu soll ChatGPT auch in der Lage sein, Schwächen im Narrativ offenzulegen oder Fragen aufzuzeigen, die ein mögliches Publikum stellen könnte. Je nach Anforderung können Folien sodann zusammengefasst, neu strukturiert oder komplexe Inhalte auf ihre Kernaussagen reduziert werden. Auch können Dateien hochgeladen werden, worauf die KI darauf basiert eine Präsentation erstellt.Die Resultate sollen sich jeweils wieder in PowerPoint bearbeiten lassen. Änderungen sollen sich so einfach kontrollieren, nachverfolgen und gegebenenfalls anpassen lassen.Die Installation erfolgt über das Add-ins-Menü in PowerPoint. Die ChatGPT-Nutzung wird per sofort weltweit in allen Preisplänen zur Verfügung gestellt, inklusive den Gratis-Nutzern. (rd)