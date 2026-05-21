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AMD stellt neue Prozessorfamilie Ryzen AI Max Pro 400 vor
Quelle: AMD

AMD stellt neue Prozessorfamilie Ryzen AI Max Pro 400 vor

AMD hat im Vorfeld der Computex-Messe seine jüngste Prozessorfamilie Ryzen AI Max Pro 400 wie auch das KI-System Ryzen AI Halo vorgestellt.
21. Mai 2026

     

Die neue CPU-Familie besteht aus den Modelle Max+ Pro 495, Max Pro 490 und Max Pro 485, die allesamt bis zu 192 GB RAM unterstützen. Das Top-Modell mit der Kennung 495 verfügt über 16 Cores und 32 Threads, wobei maximale Taktraten bis 5,2 GHz unterstützt werden. Die für KI-Anwendungen implementierte NPU liefert bis zu 55 Tops. Die beiden weniger leistungsfähigen Prozessoren 490 und 485 kommen mit 12 Cores und 24 Threads respektive 8 Cores und 16 Threads bei maximalen Taktraten von 5 GHz. Die neuen CPUs der 400-Serie werden ab dem dritten Quartal erhältlich sein; bezüglich Preise liegen noch keine Informationen vor.


Daneben hat AMD mit Ryzen AI Halo die erste KI-Entwicklerplattofrm des Prozessorherstellers vorgestellt. Sie ermöglicht es, agentenbasierte und generative KI-Anwendungen zu entwickeln und auszuführen, ohne auf die Cloud angewiesen zu sein. Für die Rechenpower sorgt ein AMD-Prozessor vom Typ Ryzen AI Max+ 395, der mit 128 GB RAM unterstützt wird. Die Verfügbarkeit wurde ebenfalls fürs dritte Quartal in Aussicht gestellt. (rd)
(Quelle: AMD)
(Quelle: AMD)


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