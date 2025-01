Immer mehr Fälschungen der High-End-CPU Ryzen 7 9800X3D gesichtet

Aktuell häufen sich Berichte über gefälschte Ryzen 7 9800X3D-Prozessoren im Handel. Diese Modell-Wahl kommt nicht von ungefähr. Der Ryzen 7 9800X3D von AMD ist derzeit besonders beliebt und gefragt. Nach hervorragenden Testergebnissen war die CPU direkt nach dem Marktstart im vergangenen Herbst erstmal komplett ausverkauft.Dass viele Interessenten verzweifelt nach dem Ryzen 7 9800X3D suchen, ruft nun vermehrt Betrüger auf den Plan. So tauchen vor allem in chinesischen Foren wie Chiphell ( via Hot Hardware) immer mehr Bilder von Fälschungen der CPU auf. Und diese sind oft nur durch fachkundige Augen zu unterscheiden. Leidglich leichte Farbabweichungen sowie die Modellnummer können auf einen Fake hinweisen fernab natürlich von der tatsächlichen Leistung, wenn die Komponenten überhaupt funktionieren.