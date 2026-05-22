Vivaldi-Browser mit komplett neuem Design

Die norwegische Software-Schmiede Vivaldi
hat ihren gleichnamigen Webbrowser in der visuell stark überarbeiteten Version 8.0 veröffentlicht. Die Rede ist von der grössten Designüberarbeitung aller Zeiten.
Wie die Macher in einem Blog-Beitrag
ausführen, war die Vivaldi-Oberfläche bis anhin ein mehrschichtiges System mit Tabs, Symbolleisten, Panels und Inhalten, die auf unterschiedlichen Ebenen angeordnet waren, was teilweise etwas fragmentiert gewirkt habe. Nun habe man alle Symbolleisten in einer einzigen, durchgehenden Fläche angeordnet. Durch die Anordnung auf derselben visuellen Ebene wirke die Benutzeroberfläche einheitlicher und übersichtlicher. Das neue Design zeigt sich auch bei der Aktivierung von Designs, die sich nun durchgehend von der Registerkartenleiste über Bedienfelder bis zu den Rändern erstrecken.
Um schliesslich Neulingen den Einstieg in die überwältigende Vielfalt an Browser-Einstellungen zu erleichtern, verfügt Vivaldi 8.0 neu über vorgefertigte Layouts, die sich über das Menü Darstellung/Layouts per Mausklick aktivieren lassen. Aktuell stehen die Optionen einfach, klassisch, vertikal links, vertikal rechts, automatisches Ausblenden sowie unten zur Verfügung.
Die Windows-Version von Vivaldi 8.0 steht in unserer Freeware Library zum Download
zur Verfügung.
(rd)