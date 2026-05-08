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Neue Betrugsmasche in Googles Play Store
Quelle: Eset

Neue Betrugsmasche in Googles Play Store

In Googles Playstore wurden Apps angeboten, die angeblich Anruflisten und SMS-Verläufe von Dritten anzeigen können. Entsprechende Apps wurden über 7,3 Millionen Mal heruntergeladen.
8. Mai 2026

     

Experten des Security-Spezialisten Eset warnen vor einer neuen Kostenfalle in Googles Play Store. Konkret geht es um Apps, die vorgeben, Zugriff auf Anrufslisten, SMS-Verläufe oder Whatsapp-Anrufe beliebiger Personen zu ermöglichen. Obwohl die Versprechen aus technischer Sicht gar nicht einlösbar sind, haben offenbar über 7,3 Millionen Benutzer entsprechende Apps heruntergeladen. Insgesamt hat Eset 28 solcher Apps identifiziert, die mittlerweile von Google aus dem Verkehr gezogen wurden.

Allerdings soll es sich bei den angezeigten Daten um frei erfundene Informationen handeln. Bei den untersuchten Apps kamen drei Zahlungsmodelle zum Einsatz. Einige Apps nutzten das offizielle Abrechnungssystem von Google, bei anderen war das Formular für Kreditkartenzahlungen fix in die App integriert, während wiederum andere auf Zahlungssysteme von Drittanbietern setzten. Für die angebotenen Wochen-, Monats- oder Jahresabonnements wurden Gebühren bis zu 80 Dollar verlangt, während die günstigsten bereits für 5 Dollar angeboten wurden. Laut Eset besteht einzig bei den über Google Play bezahlten Abos die Möglichkeit einer Rückerstattung.


Weitere Details zur Betrugsmasche stellt Eset online zur Verfügung. (rd)


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