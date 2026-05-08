Neue Betrugsmasche in Googles Play Store

Experten des Security-Spezialisten Eset
warnen vor einer neuen Kostenfalle in Googles Play Store. Konkret geht es um Apps, die vorgeben, Zugriff auf Anrufslisten, SMS-Verläufe oder Whatsapp-Anrufe beliebiger Personen zu ermöglichen. Obwohl die Versprechen aus technischer Sicht gar nicht einlösbar sind, haben offenbar über 7,3 Millionen Benutzer entsprechende Apps heruntergeladen. Insgesamt hat Eset 28 solcher Apps identifiziert, die mittlerweile von Google aus dem Verkehr gezogen wurden.
Allerdings soll es sich bei den angezeigten Daten um frei erfundene Informationen handeln. Bei den untersuchten Apps kamen drei Zahlungsmodelle zum Einsatz. Einige Apps nutzten das offizielle Abrechnungssystem von Google, bei anderen war das Formular für Kreditkartenzahlungen fix in die App integriert, während wiederum andere auf Zahlungssysteme von Drittanbietern setzten. Für die angebotenen Wochen-, Monats- oder Jahresabonnements wurden Gebühren bis zu 80 Dollar verlangt, während die günstigsten bereits für 5 Dollar angeboten wurden. Laut Eset besteht einzig bei den über Google Play bezahlten Abos die Möglichkeit einer Rückerstattung.
Weitere Details zur Betrugsmasche
stellt Eset online zur Verfügung.
(rd)