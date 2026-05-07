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Infizierte Daemon Tools verteilen Malware
Quelle: Depositphotos

Infizierte Daemon Tools verteilen Malware

Die jüngsten Versionen der Daemon Tools sind mit einem Trojaner ausgestattet, der bei der Installation eine Backdoor einrichtet. Laut Kaspersky ist der Angriff nach wie vor im Gang.
7. Mai 2026

     

Die auch als Freeware verfügbare Software Deamon Tools ist aktuell in einer verseuchten Version im Umlauf und wird für Angriffe genutzt. Wie "Bleeping Computer" berichtet, haben Hacker in das Tool einen Trojaner eingebaut und seit dem 8. April werden damit Rechner angegriffen, indem durch die Installation eine Backdoor eingerichtet und danach weitere Malware nachgeladen wird. Durch die Verteilung, die auch über die reguläre Website erfolgt sein soll, sollen Tausende von Rechnern in über hundert Ländern infiziert worden sein.

Wie die Sicherheitsforscher von Kaspersky melden, ist der Angriff nach wie vor am Laufen. Gemäss den Spezialisten findet sich der Trojaner in den Daemon-Tools-Versionen 12.5.0.2421 bis 12.5.0.2434 und steckt in den Binärdateien DTHelper.exe, DiscSoftBusServiceLite.exe und DTShellHlp.exe.


Die Daemon Tools dienen dazu, eine CD oder Blu-ray als virtuelles Laufwerk zu mounten. Eine ältere Version wird auch in unserer Freeware Library angeboten. (rd)


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