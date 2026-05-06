Teams soll Betrugsanrufe besser erkennen

Teams Calling soll künftig besser vor Anrufen schützen, bei denen eine bekannte Firma oder Organisation imitiert wird. Die neue Funktion prüft eingehende VoIP-Anrufe von externen Erstkontakten und zeigt bei Verdacht eine Warnung an, bevor der Anruf angenommen wird.
Wirkt der Anruf auch nach dem Abheben weiterhin verdächtig, kann Teams während des Gesprächs weitere Warnungen anzeigen. Nutzer behalten dabei die Kontrolle und können den Anruf annehmen, blockieren oder beenden. Microsoft
will damit vor allem Betrugsversuche erschweren, bei denen Angreifer über eine vermeintlich vertrauenswürdige Identität Kontakt aufnehmen.
Die Funktion wird standardmässig aktiviert. Administratoren müssen sie nicht separat einschalten, bestehende Teams-Calling-Richtlinien werden laut Microsoft nicht geändert. Der Rollout soll Mitte Mai 2026 beginnen und bis Ende Mai abgeschlossen sein. Microsoft empfiehlt Administratoren, Helpdesk-Teams und interne Schulungsunterlagen bei Bedarf auf die neuen Warnmeldungen vorzubereiten. Weitere Informationen finden sich im Microsoft 365 Admin Center unter der Nachrichten-ID MC1219793.
(dow)