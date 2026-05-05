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Teams Rooms soll bald mehr Meeting-Dienste unterstützen
Quelle: Depositphotos

Teams Rooms soll bald mehr Meeting-Dienste unterstützen

Microsoft erweitert Teams Rooms auf Android um den Beitritt zu Meetings anderer Anbieter. Nutzer sollen damit künftig auch Zoom-, Webex- und weitere SIP-fähige Meetings direkt aus einem Teams-Raum heraus starten können.
5. Mai 2026

     

Mit Teams Rooms auf Android sollen Nutzer künftig leichter an Meetings anderer Anbieter teilnehmen können. Laut Microsoft-365-Roadmap wird dafür eine neue SIP-Funktion eingeführt, mit der Android-basierte Teams-Rooms-Geräte Verbindungen zu unterstützten Drittplattformen aufbauen können. SIP steht für Session Initiation Protocol und wird unter anderem genutzt, um Video- und Audiogespräche zwischen verschiedenen Systemen zu ermöglichen.

Konkret können Nutzer eine SIP-Videoadresse aus einer Einladung verwenden und damit über Teams Rooms auf Android an einem externen Meeting teilnehmen. Damit lassen sich etwa Zoom- oder Webex-Meetings direkt aus einem Sitzungszimmer heraus öffnen, sofern die Einladung eine entsprechende SIP-Adresse enthält.


Die Funktion ist laut dem Unternehmen standardmässig deaktiviert und muss von Administratoren eingeschaltet werden. Zudem braucht es eine Teams-Rooms-Pro-Lizenz sowie die passende Gerätekonfiguration. Die Einführung soll Anfang Juni 2026 starten und bis Mitte August abgeschlossen sein. (dow)


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