Teams Rooms soll bald mehr Meeting-Dienste unterstützen

Mit Teams Rooms auf Android sollen Nutzer künftig leichter an Meetings anderer Anbieter teilnehmen können. Laut Microsoft-365-Roadmap
wird dafür eine neue SIP-Funktion eingeführt, mit der Android-basierte Teams-Rooms-Geräte Verbindungen zu unterstützten Drittplattformen aufbauen können. SIP steht für Session Initiation Protocol und wird unter anderem genutzt, um Video- und Audiogespräche zwischen verschiedenen Systemen zu ermöglichen.
Konkret können Nutzer eine SIP-Videoadresse aus einer Einladung verwenden und damit über Teams Rooms auf Android an einem externen Meeting teilnehmen. Damit lassen sich etwa Zoom- oder Webex-Meetings direkt aus einem Sitzungszimmer heraus öffnen, sofern die Einladung eine entsprechende SIP-Adresse enthält.
Die Funktion ist laut dem Unternehmen standardmässig deaktiviert und muss von Administratoren eingeschaltet werden. Zudem braucht es eine Teams-Rooms-Pro-Lizenz sowie die passende Gerätekonfiguration. Die Einführung soll Anfang Juni 2026 starten und bis Mitte August abgeschlossen sein.
(dow)