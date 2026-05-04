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US-Sicherheitsbehörde CISA warnt vor Linux-Bug 'Copy Fail'
Quelle: Depositphotos

US-Sicherheitsbehörde CISA warnt vor Linux-Bug "Copy Fail"

Eine Linux-Sicherheitslücke ermöglicht es Angreifern, auf den meisten Distributionen an root-Rechte zu gelangen. Laut der US-Sicherheitsbehörde CISA wird das Leck bereits für Angriffe missbraucht.
4. Mai 2026

     

Ende vergangener Woche wurde eine Sicherheitsschwachstelle in Linux-Distributionen gefunden, die mittlerweile bereits für Angriffe missbraucht wird. Wie "Heise" meldet, ermöglicht es die als "Copy Fail" bezeichnete Sicherheitslücke Angreifern, in quasi allen grösseren Linux-Distributionen seit 2017 in den Standard-Installationen an root-Rechte zu gelangen.

Die US-Sicherheitsbehörde CISA warnt mittlerweile davor, dass Angreifer das Leck in freier Wildbahn ausnutzen, und bewertet das Risiko mit einem Score von 7.8 als hoch. Mittlerweile wurden im Netz mehrere Varianten von Proof-of-Concept-Exploit-Code veröffentlicht.


Mittlerweile stehen Patches für die Kernel 6.18.11, 6.19.12 und 7.0 zur Verfügung und die Anbieter von Linux-Distributionen haben ihre Installationspakete ebenfalls bereits auf Vordermann gebracht. (rd)


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