Gemini erstellt neu Microsoft-Office-Dokumente

Während man bei ChatGPT und anderen Chatbots seit Längerem Dokumente in diversen Formaten erstellen kann, musste Googles Gemini-Pendant diesbezüglich passen. Meist gestaltete sich die Übernahme in ein gebräuchliches Büroformat als Copy & Paste-Übertragung mit anschliessender Neuformatierung.
Doch damit ist jetzt Schluss. Wie Maryam Sanglaji, Googles Group Product Manager für die Gemini App, in einem Blog-Beitrag ankündigt
, ist neu auch Gemini in der Lage, Dokumente zu erstellen. Mit einem einfachen Prompt lässt sich die KI dazu veranlassen, PDFs, aber auch Dateien für Microsofts Konkurrenzanwendungen Excel oder Word zu generieren, ohne dass man dafür die Gemini App verlassen braucht.
Unterstützt werden derzeit die Workspace-Formate (Docs, Sheets und Slides), Adobes PDF-Format, die Microsoft-Formate Word und Excel sowie die Formate CSV, TXT, Latex, RTF und Markdown (MD).
(rd)