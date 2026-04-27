Notepad++ jetzt auch für MacOS

Der Code- und Texteditor Notepad++ dürfte Windows-Powerusern und Entwicklern aus früheren Zeiten bestens bekannt sein. Jetzt gibt es die vormals nur für Windows verfügbare App auch für MacOS: Entwickler Andrey Letov hat sich den originalen Quellcode vorgenommen und ihn in eine native MacOS-App verwandelt, die jetzt zum Download bereitsteht. Es handelt sich um eine native Portierung für Apple-Silicon- und Intel-Macs, heisst es auf der Website des Projekts
. Ein Emulator wie Wine oder andere Kompatibilitätsschichten werden nicht benötigt. Möglich wurde die Portierung, weil bereits das ursprünglich im Jahr 2003 von Don Ho lancierte Windows-Original als Open Source veröffentlicht ist. Dementsprechend ist auch die neue Mac-Variante quelloffen unter der Lizenz GPL v3.0 verfügbar.
Notepad++ for Mac bietet alle Features der Windows-Version, darunter Syntax Highlighting für über 80 Programmiersprachen mit konfigurierbaren Farbschemata und benutzerdefinierten Sprachen, eine Suchen/Ersetzen-Funktion mit Regular Expressions, suche in Files, Lesezeichen für Codezeilen und weiteren Features, einen Split-View-Modus, Aufzeichnung von Makros und ein umfangreiches Plugin-Ökosystem – laut dem Entwickler werden immer mehr Plugins von der Windows-Version portiert. Die Oberfläche lässt die Wahl zwischen 137 Sprachen. Die Software ist Code-signiert und wird somit von MacOS anstandslos akzeptiert. Der Entwickler versichert zudem, seine App sammle keinerlei Daten, sende keine Telemetrie und warte nicht mit Werbung auf.
(ubi)