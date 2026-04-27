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Notepad++ jetzt auch für MacOS
Quelle: notepad-plus-plus-mac.org/

Notepad++ jetzt auch für MacOS

Ein Entwickler hat den unter Windows-Aficionados beliebten Editor Notepad++ auf MacOS portiert. Die Open-Source-App läuft nativ auf Macs mit Apple-Silicon- oder Intel-Chips und bietet alle Features der Windows-Version.
27. April 2026

     

Der Code- und Texteditor Notepad++ dürfte Windows-Powerusern und Entwicklern aus früheren Zeiten bestens bekannt sein. Jetzt gibt es die vormals nur für Windows verfügbare App auch für MacOS: Entwickler Andrey Letov hat sich den originalen Quellcode vorgenommen und ihn in eine native MacOS-App verwandelt, die jetzt zum Download bereitsteht. Es handelt sich um eine native Portierung für Apple-Silicon- und Intel-Macs, heisst es auf der Website des Projekts. Ein Emulator wie Wine oder andere Kompatibilitätsschichten werden nicht benötigt. Möglich wurde die Portierung, weil bereits das ursprünglich im Jahr 2003 von Don Ho lancierte Windows-Original als Open Source veröffentlicht ist. Dementsprechend ist auch die neue Mac-Variante quelloffen unter der Lizenz GPL v3.0 verfügbar.


Notepad++ for Mac bietet alle Features der Windows-Version, darunter Syntax Highlighting für über 80 Programmiersprachen mit konfigurierbaren Farbschemata und benutzerdefinierten Sprachen, eine Suchen/Ersetzen-Funktion mit Regular Expressions, suche in Files, Lesezeichen für Codezeilen und weiteren Features, einen Split-View-Modus, Aufzeichnung von Makros und ein umfangreiches Plugin-Ökosystem – laut dem Entwickler werden immer mehr Plugins von der Windows-Version portiert. Die Oberfläche lässt die Wahl zwischen 137 Sprachen. Die Software ist Code-signiert und wird somit von MacOS anstandslos akzeptiert. Der Entwickler versichert zudem, seine App sammle keinerlei Daten, sende keine Telemetrie und warte nicht mit Werbung auf. (ubi)


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