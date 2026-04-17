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Deepl bringt Echtzeit-Übersetzung für Meetings und Gespräche
Quelle: Depositphotos

Deepl bringt Echtzeit-Übersetzung für Meetings und Gespräche

Deepl erweitert sein Angebot um Sprachübersetzung in Echtzeit. Mit der neuen Produktreihe Voice-to-Voice will das Unternehmen Gespräche in Meetings, im direkten Austausch und in eigenen Anwendungen über Sprachgrenzen hinweg erleichtern.
17. April 2026

     

Mit Voice-to-Voice bietet Deepl neu Live-Übersetzungen für Gespräche an. Wie das Unternehmen mitteilt, umfasst das Angebot unter anderem Lösungen für Videokonferenzen, persönliche Gespräche auf Mobilgeräten und im Web sowie eine Schnittstelle, über die Firmen die Sprachübersetzung direkt in eigene Anwendungen einbauen können. Auch Gruppengespräche mit mehreren Sprachen werden unterstützt.

Ein Teil der Funktionen ist bereits verfügbar, andere folgen in den nächsten Wochen. Voice for Conversations steht laut Deepl ab sofort bereit, die Unterstützung für Gruppengespräche folgt am 30. April. Voice for Meetings für Plattformen wie Microsoft Teams und Zoom soll im Juni im Rahmen eines Early-Access-Programms starten. Zum Start werden nach Angaben des Unternehmens mehr als 40 Sprachen unterstützt, darunter alle 24 Amtssprachen der EU.


Parallel dazu baut Deepl sein Kernprodukt zu einer umfassenderen Übersetzungsplattform für Unternehmen aus. Übersetzungen sollen sich damit besser in bestehende Systeme einfügen, automatisch die richtige Terminologie übernehmen und sich durch Korrekturen laufend verbessern. (dow)


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