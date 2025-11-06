cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
KI-Agent von Deepl ist verfügbar
Quelle: Depositphotos

KI-Agent von Deepl ist verfügbar

Deepl weitet sein Portfolio aus und bietet neben seinem Übersetzungs-Service neu auch einen KI-Agent an, der User bei verschiedenen Workflows unterstützen soll.
6. November 2025

     

Der deutsche Übersetzungsspezialist Deepl, Anbieter des gleichnamigen KI-gestützten Übersetzungs-Tools, erweitert sein Produktportfolio. Der neue Deepl Agent, der im September vorgestellt wurde, ist nach einer Pilotphase nun allgemein verfügbar.

Der Agent zeigt sich in Form eines Chatbot-Interfaces auf dem Rechner der Nutzer und soll diese bei der täglichen Arbeit unterstützen. Deepl nennt als Beispiele die Arbeit im CRM-System, wo der Agent etwa nach Personen oder Nachrichten suchen und Follow-up-Termine planen kann. Im Kundenservice soll der Deepl Agent derweil etwa Lagerbestände durchsuchen oder Umtauschprozesse durchführen können. Der Hersteller betont aber, dass durch menschliche Aufsicht "Präzision, Kontrolle und nahtlose Zusammenarbeit" gewährleistet werden soll. Versprochen werden darüber hinaus Sicherheits- und Datenschutzstandards auf Enterprise-Niveau.


Weiter verkündet Deepl auch die Erweiterung seines Übersetzers auf über 100 Sprachen. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Deepl startet mit eigenem KI-Agenten

 4. September 2025 - Der KI- und Übersetzungsspezialist Deepl lanciert einen eigenen KI-Agenten für den Business-Einsatz. Dessen Fähigkeiten sollen dabei weit über reine Übersetzungsarbeiten hinausgehen.

Deepl Voice mit mehr Sprachen und Transkribierung

 24. Juli 2025 - Deepl stattet Deepl Voice mit neuen Sprachen und einer Transkribierungsfunktion aus. Ausserdem wird die Lösung künftig auch mit Zoom kompatibel sein.

Deepl lanciert Clarify

 6. März 2025 - Ein neuer Service namens Clarify von Deepl soll dafür sorgen, dass Übersetzungen so akkurat wie möglich sind. Dazu werden im Zweifelsfall Fragen zum Kontext gestellt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
Wenn das Netzwerk stillsteht, steht das ganze Unternehmen
Sicher genug!
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER