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Google will Back Button Hijacking bestrafen
Quelle: Depositphotos

Google will Back Button Hijacking bestrafen

Websites, die das Verhalten des "Zurück"-Buttons von Browsern manipulieren, müssen dies nach dem 15. Juni 2026 unterlassen. Sonst droht Google mit der Deklassierung der Website oder der vollständigen Entfernung aus den Suchresultaten.
15. April 2026

     

Gewisse Websites manipulieren das Browserverhalten respektive den History Stack des Browsers so, dass ein Klick auf den "Zurück"-Button nicht einfach eine Rückkehr zur vorher aufgerufenen Seite bewirkt, sondern eine andere Seite aufruft, die voll von unerwünschter Werbung, Spam oder Affiliate-Links ist. Google hat festgestellt, dass solche Praktiken, genannt Back Button Hijacking, stark im Zunehmen begriffen sind und bezeichnet sie ab sofort als ausdrückliche Verletzung seiner Regeln gegen bösartiges Vorgehen.


Betreiber von Websites, die bisher mit Back Button Hijacking arbeiten, haben bis zum 15. Juli 2026 Zeit, entsprechende Scripts zu entfernen, die die Browser-History manipulieren. Unter die Lupe genommen werden dafür auch jeder Ad Network Code sowie Libraries von Drittanbietern, die auf der fraglichen Website installiert sind. Als Strafe drohen bei Nichtbefolgen die Deklassierung der Website in den Suchresultaten sowie "Manual Spam Actions" – Google ergreift manuelle Massnahmen, um die gesamte Website oder einzelne Seiten nicht mehr in den Suchergebnissen anzuzeigen. (ubi)


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