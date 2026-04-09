Chrome 147 behebt 60 Sicherheitslecks

Google
hat den Chrome-Browser in der Version 147 für Windows, Mac und Linux veröffentlicht. Wie der Konzern verrät, werden mit dem Update 60 sicherheitsrelevante Schwachstellen
geschlossen. Zwei der Sicherheitslücken werden als kritisch beurteilt, sie betreffen Heap-Buffer- und Integer-Overflow-Fehler in der Machine-Learning-Komponente WebML. Bei 14 weiteren Bugs wird das Risiko als hoch beurteilt.
Weitere Neuerungen in Chrome 147 sind vor allem für Entwickler interessant. Wie es im Chrome for Developers Blog
heisst, wird startViewTransition nun für beliebige HTML-Elemente verfügbar gemacht, mit CSS-Kontrastfarbe kann der Barrierefreiheit besser Rechnung getragen werden und mit der CSS-Eigenschaft border-shape lassen sich neu rechteckige Rahmen mit beliebigen Formen erstellen. Erläuterungen zu allen Neuerungen finden sich in den Release Notes
.
Die Windows-Version von Chrome 147 steht in unserer Freeware Library zum Download
zur Verfügung.
(rd)