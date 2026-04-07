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Swisscom bringt souveränen Kubernetes Service
Quelle: Depositphotos

Swisscom bringt souveränen Kubernetes Service

Zusammen mit dem Kubernetes-Spezialisten Kubermatic hat Swisscom einen Kubernetes Service entwickelt, der ausschliesslich in Schweizer Rechenzentren betrieben wird und Unternehmen eine souveräne Cloud-native Umgebung auf Open-Source-Basis bietet.
7. April 2026

     

Swisscom erweitert sein Cloud-Angebot um einen Kubernetes Service für Unternehmen mit Bedarf nach einer souveränen Infrastruktur und höchsten Anforderungen an Sicherheit, Verfügbarkeit und Datenhoheit. Der neue Dienst bietet eine Cloud-native Umgebung und ist nahtlos in die Swisscom Private Cloud integriert. Als Basis dient die Kubernetes-Plattform des Kubernetes-Spezialisten Kubermatic (KKP).

Der Kubernetes Service wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Swisscom und Kubermatic entwickelt. Der Betrieb des Dienstes erfolgt komplett in Schweizer Rechenzentren und folgt, so die Mitteilung, konsequent Open-Source-Prinzipien. Swisscom reduziere dadurch technologische Abhängigkeiten, erhöhe die Transparenz und behalte die Kontrolle. Weiterentwicklung, Betrieb und Supportleistungen erbringt Swisscom in eigener Verantwortung ausschliesslich aus der Schweiz. So entstehe ein souveräner Service, der moderne Open-Source-Technologien mit den Swisscom-Qualitäts- und Sicherheitsstandards verbinde.


Unternehmen sollen durch den neuen Dienst von einer sicheren, langfristig planbaren Infrastruktur profitieren, die den Standards der internationalen Kubernetes-Community entspricht. Die hochverfügbare Plattform wird laufend aktualisiert und ermöglicht es den Kunden, Anwendungen ohne Unterbruch weiterzuentwickeln. Dabei erleichtern automatisierte Abläufe die Verwaltung und Anpassung von Ressourcen. Ein Self-Service-Portal unterstützt den schnellen Aufbau eigener Kubernetes-Umgebungen mit kurzen Entwicklungs- und Bereitstellungszyklen. Der Kubernetes Service von Swisscom ist CNCF-zertifiziert (Cloud Native Computing Foundation) und steht ab sofort allen Swisscom-Private-Cloud-Kunden zur Verfügung. (ubi)


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