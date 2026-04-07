Swisscom bringt souveränen Kubernetes Service

Swisscom erweitert sein Cloud-Angebot um einen Kubernetes Service für Unternehmen mit Bedarf nach einer souveränen Infrastruktur und höchsten Anforderungen an Sicherheit, Verfügbarkeit und Datenhoheit. Der neue Dienst bietet eine Cloud-native Umgebung und ist nahtlos in die Swisscom
Private Cloud integriert. Als Basis dient die Kubernetes-Plattform des Kubernetes-Spezialisten Kubermatic (KKP).
Der Kubernetes Service wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Swisscom und Kubermatic entwickelt. Der Betrieb des Dienstes erfolgt komplett in Schweizer Rechenzentren und folgt, so die Mitteilung, konsequent Open-Source-Prinzipien. Swisscom reduziere dadurch technologische Abhängigkeiten, erhöhe die Transparenz und behalte die Kontrolle. Weiterentwicklung, Betrieb und Supportleistungen erbringt Swisscom in eigener Verantwortung ausschliesslich aus der Schweiz. So entstehe ein souveräner Service, der moderne Open-Source-Technologien mit den Swisscom-Qualitäts- und Sicherheitsstandards verbinde.
Unternehmen sollen durch den neuen Dienst von einer sicheren, langfristig planbaren Infrastruktur profitieren, die den Standards der internationalen Kubernetes-Community entspricht. Die hochverfügbare Plattform wird laufend aktualisiert und ermöglicht es den Kunden, Anwendungen ohne Unterbruch weiterzuentwickeln. Dabei erleichtern automatisierte Abläufe die Verwaltung und Anpassung von Ressourcen. Ein Self-Service-Portal unterstützt den schnellen Aufbau eigener Kubernetes-Umgebungen mit kurzen Entwicklungs- und Bereitstellungszyklen. Der Kubernetes Service von Swisscom ist CNCF-zertifiziert (Cloud Native Computing Foundation) und steht ab sofort allen Swisscom-Private-Cloud-Kunden zur Verfügung.
(ubi)