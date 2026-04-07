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Google bringt Offline-Diktierapp Edge Eloquent für iOS
Quelle: SITM

Google bringt Offline-Diktierapp Edge Eloquent für iOS

Die Diktierapp Google AI Edge Eloquent verarbeitet gesprochenen Text direkt auf dem iPhone in gut formulierten geschriebenen Text und glättet dabei Ungereimtheiten aus. Derzeit iOS-only, basiert die App auf lokal gespeicherten Gemma-Modellen.
7. April 2026

     

Google hat eine neue Diktierapp namens Google AI Edge Eloquent für iOS im Programm, die den Sprachinput auf Basis von heruntergeladenen Gemma-Modellen üblicherweise direkt auf dem iPhone verarbeitet. Es existiert jedoch auch ein Cloud-Modus, der die Daten zwecks Textbereinigung an Gemini-Modelle in der Google Cloud übermittelt. Die App ist zumindest derzeit ausschliesslich fürs iPhone verfügbar und auf die englische Sprache beschränkt.

Google AI Edge Eloquent ermöglicht es, gesprochenen Text in brauchbaren geschriebenen Text umzuwandeln und dabei die Privatsphäre beizubehalten. Laut dem Eintrag im App Store will Google damit eine Brücke bieten zwischen der Art, wie man in der Praxis spricht, und professionell redigiertem Text. So werden etwa Füllwörter wie "ähm" et cetera automatisch herausgefiltert. Und wenn man sich mitten beim Sprechen selbst korrigiert, erkennt dies die App und ändert den umgewandelten Text entsprechend.


Ein weiteres Feature: Die App kann im Transkript die wesentlichen Punkte herausarbeiten und die Tonalität jeder Wunsch zu formal, kurzgefasst oder ausführlich anpassen. Fachjargon lässt sich in einem Context Dictionary erfassen, das zudem spezifische Namen und Schlüsselbegriffe aus dem Gmail-Konto des Nutzers importieren kann. Und in einer History lassen sich die Sprechgeschwindigkeit und die Anzahl der Wörter aus früheren Diktaten einsehen. (ubi)


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