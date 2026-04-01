Umfragetool Letsfind mit Verfügbarkeitsumfrage

Um einen für alle passenden Termin zu finden, greift man oft zu spezialisierten Tools wie Doodle oder When2meet, die je nachdem die Einrichtung eines Kontos voraussetzen, mit Werbung unterlegt sind oder Nutzungsdaten sammeln. Mit seinem Umfragetool Letsfind
, das 2020 lanciert wurde, will der Schweizer Entwickler Samuel Schaffranek unter dem stolzen Motto "When2meet, But Make It 2026" jetzt eine andere Lösung bieten: Neu bietet die Umfrageplattform sogenannte Verfügbarkeitsumfragen, die mit einer visuellen Gruppenterminplanung mit interaktiven Zeitraster sowie einer Heatmap-Auswertung aufwarten, die auch bei vielen Teilnehmenden die beste Option sichtbar macht.
Dies alles, so der Entwickler, funktioniere ohne Tracking, Werbung oder Registrierungspflicht. Datenschutz sei das Designprinzip der Lösung, betont Schaffranek. So werden neben dem Verzicht auf Tracking, Werbung et cetera alle Daten auf Servern in der Schweiz gehostet. Zusätzliche Swissness liefert die Vielsprachigkeit der Lösung: neben Englisch, Deutsch und Französisch bietet die Oberfläche auch Schweizerdeutsch als Option. Ausserdem kommt Letsfind
ohne Cookies aus. Als Gegenbeispiel nennt der Entwickler When2meet – dort liste der Cookie-Consent-Dialog 211 Drittanbieter auf, die personenbezogene Daten verarbeiten möchten.
(ubi)