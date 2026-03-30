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Der Mac Pro ist Geschichte
Quelle: Apple

Der Mac Pro ist Geschichte

Apple zieht dem via PCIe erweiterbaren Spitzenmodell Mac Pro buchstäblich den Stecker. An seine Stelle tritt der Mac Studio, der vermutlich spätestens zur diesjährigen WWDC mit M5 Max/M5 /Ultra angekündigt wird.
30. März 2026

     

Apple stellt die Produktlinie Mac Pro ein. Das letzte Modell, der Mac Pro von 2023 mit M2-Ultra-Chip, ist im Apple Store nicht mehr zu finden, neue Modelle mit aktuelleren M-Serie-Chips wird es nicht mehr geben. Leistungsmässig tritt der Mac Studio an die Stelle des Mac Pro, Erweiterungsmöglichkeiten mit PCIe-Karten fallen damit allerdings dahin, und damit werden auch gewisse Video- und Audioeditoren, die auf solche Erweiterungskarten angewiesen sind, nicht mehr direkt unterstützt. Mit dem Aus für den Mac Pro setzt sich das Desktop-Line-up von Apple nun aus dem iMac, dem Mac Mini und dem Mac Studio zusammen.


Das neue, oder eigentlich nicht ganz so neue Spitzenmodell Mac Studio verfügt statt PCIe-Slots über mehrere Thunderbolt-Ports zum Anschluss von externen Spezialgeräten, die die Funktion von PCIe-Karten übernehmen können. Via Thunderbolt lassen sie sich zudem mehrere Mac Studios verbinden, um noch mehr Gesamtleistung zu erlangen, etwa zum Aufbau von Clustern zur Verarbeitung anspruchsvoller KI-Workloads. (ubi)


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