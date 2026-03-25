cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Cyberkriminelle drucken Fake-Inserate in der Zeitung ab
Quelle: Depositphotos

Cyberkriminelle drucken Fake-Inserate in der Zeitung ab

Eine neue Betrugsmasche mit gefälschten Job-Inseraten macht in der Schweiz die Runde. Die Kriminellen gehen dabei erstaunlich weit und platzieren die Inserate nicht nur auf den bekannten Job-Plattformen, sondern auch in gedruckten Zeitungen.
25. März 2026

     

Das Bundesamt für Cybersicherheit BACS warnt vor einer neuen Welle betrügerischer Jobangebote. Das Phänomen sei bereits seit mehreren Jahren zu beobachten, die Fake-Inserate hätten sich jüngst aber verändert. Zum einen werden aktuell vermehrt Fälle beobachtet, bei denen nicht mit fiktiven Arbeitgebern gearbeitet wird, stattdessen werden existierende Schweizer Firmen kopiert. Zweitens – laut dem BACS ein Novum – tauchen die Inserate nicht mehr nur im Netz, sondern sogar in Zeitungen auf. Cybercrime hat damit den Rückschritt aufs Papier gemacht.


Im Rahmen ihrer Masche versuchten die Kriminellen in der Vergangenheit meistens, Vorauszahlungen (etwa für Bewilligungen) von den Stellensuchenden abzugreifen. Neu werden hingegen oft Mini-Jobs wie das Verfassen von Bewertungen oder das Testen von Apps als Jobs ausgeschrieben. Hierfür wird eine Anmeldung auf einer Website verlangt, über die sämtliche Leistungen abgerechnet werden sollen. Ausbezahlt wird dabei nie, dafür mit angeblichen Gebühren für neue Aufträge oder die Überweisung des Lohns abkassiert.
Für Betrugsversuche im Namen bereits existierender Firmen suchen sich die Betrüger Unternehmen aus, die zwar im Handelsregister eingetragen sind, aber keine Website haben. Mit Fake-Seiten werden die Opfer dann getäuscht. Noch unklar ist, was die Kriminellen damit genau bezwecken wollen. Das BACS nennt nur einen Fall, in dem Opfer der Kauf von Cyptonow-Gutscheinen im Wert von bis zu 2500 Franken nahegelegt wurde.

Während die meisten der Job-Angebote auf den einschlägigen Stellen-Portalen gepostet werden, wurde im Rahmen der aktuellen Welle eine gänzlich neue Form entdeckt: Die betrügerischen Stellenanzeigen wurden auch in gedruckten Zeitungen platziert.


Die Betrugsmasche wurde in allen Sprachregionen des Landes beobachtet. Kritisch werden sollte man, wenn ein angeblicher Arbeitgeber Vorauszahlungen und Gebühren verlangt oder wenn ein Jobangebot zu gut ist, um wahr zu sein – etwa bei einem verhältnismässig zu hohen Lohn. (win)


Weitere Artikel zum Thema

BACS-Jahresbericht 2025: Konsolidierung und Stärkung

 18. Februar 2026 - Im Jahr 2025 hat sich das Schweizerische Bundesamt für Cybersicherheit operativ und strategisch weiterentwickelt, die Zusammenarbeit mit Partnern gestärkt und eine Cybersicherheits- und Resilienzmethode entwickelt.

BACS warnt vor Betrug beim E-Vignette Kauf

 7. Januar 2026 - Kurz vor dem Ablauf der Autobahnvignette nehmen Betrugsversuche rund um die Schweizer E-Vignette zu. Phishing-Mails und gefälschte Verkaufsseiten können Daten abgreifen oder ungültige Vignetten verkaufen.

Gefälschte Jobs: BACS warnt vor Malware-Falle für Stellensuchende

 10. Dezember 2025 - Cyberkriminelle missbrauchen gefälschte Jobangebote auf Plattformen wie Linkedin, um Stellensuchende in Malware-Fallen zu locken. Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor Fällen, in denen manipulierte Bewerbungsprozesse zur Installation von Schadsoftware führen können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER