Mobilezone übernimmt Apfelkiste.ch

Mobilezone hat die Übernahme von Apfelkiste.ch
sowie von Marein bekannt gegeben. Apfelkiste.ch ist eine E-Commerce-Plattform, die unter anderem für Handyzubehör bekannt ist, während Marein auf die Bereiche Retail-Branding, Sourcing- und Produktbeschaffung spezialisiert ist. Beide gehören zu AK Group, mit der sich Mobilezone
nun auf die Übernahme geeinigt hat. Die AK Group, die mit Apfelkiste.ch und Marein rund 100 Mitarbeitende beschäftigt, hat im letzten Jahr rund 100 Millionen Franken Umsatz generiert und dabei ein EBITDA von 20 Millionen Franken ausweisen können. Mobilezone bezahlt für die Übernahme 180 Millionen in bar an die Beteiligungsgesellschaft Invision, an Apfelkiste-Gründer Pierre Droigk (Bild links, zusammen mit Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats von Mobilezone) sowie einen Mitgründer.
Mit der Übernahme will Mobilezone laut eigenen Angaben das eigene Geschäft entlang der bestehenden Wertschöpfungskette in der Schweiz ausbauen. Geplant ist, das Sortiment der AK Group selektiv in das Netz von rund 125 Mobilezone-Shops einzubinden und gleichzeitig Cross-Selling-Möglichkeiten über die Plattform von Apfelkiste zu nutzen. Zusätzliche Synergien erwartet Mobilezone auch bei Eigenmarken und im Sourcing.
Operativ sollen Apfelkiste und Marein von den bisherigen Geschäftsführern Marc Isler und William Reinecke weitergeführt werden. Pierre Droigk, Gründer von Apfelkiste und bisheriger Group CEO der AK Group, soll zudem an der Generalversammlung 2027 zur Wahl in den Verwaltungsrat von Mobilezone vorgeschlagen werden.
(mw)