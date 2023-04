iPhone abstottern: Mobilezone lanciert Flexrate

(Quelle: Mobilezone)

3. April 2023 - Mobilezone-Kunden können ihr neues iPhone mit dem neuen Finanzierungsmodell Flexrate auf Raten bezahlen und nach 24 Monaten zurückgeben, behalten oder auf das neueste Modell wechseln.

Mobilezone will offenbar von via Abo vergünstigten Smartphones wegkommen und lanciert ein neues Angebot namens Flexrate, derzeit spezifisch für iPhones. Damit können Mobilezone-Kunden ein neues iPhone auf Raten kaufen, und dies zins- und gebührenfrei. Ein Mobilfunkabo muss dazu nicht abgeschlossen werden. Nach 24 Monaten Ratenzahlung kann man sich dann zwischen drei Varianen entscheiden: das bisherige Gerät behalten, ein Upgrade auf ein neues Modell oder das iPhone zurückgeben. Flexrate sei besonders attraktiv für Kunden, die alle zwei Jahre auf das neueste iPhone wechseln wollten, merkt Mobilezone an.Bei der Flexrate-Variante Upgrade zahlen die Kunden nur 75 Prozent des offiziellen iPhone-Preises, wenn sie das Gerät nach 24 Monaten in gutem Zustand zurückgeben und auf ein neues wechseln. Unter gutem Zustand versteht Mobilezone volle Funktionsfähigkeit, keine Defekte oder Verformungen und eine Akkukapazität von mindestens 80 Prozent. Die zurückgegebenen iPhones werden von zertifizierten Mobilezone-Technikern generalüberholt und als Refurbished-Geräte verkauft. Wer mit der Variante Behalten das Gerät weiter nutzen will, bezahlt nach zwei Jahren noch die Differenz zum Verkaufspreis. Flexrate wird ab Anfang April 2023 ausgerollt und lässt sich in 20 Mobilezone-Shops im Grossraum Zürich abschliessen, aktuell für die Modelle der iPhone-14-Serie. Bedingung ist eine Kreditkarte, die von einer Schweizer Bank herausgegeben wurde. Das neue Finanzierungsmodell will Mobilezone später auf alle Shops und weitere Smartphone-Modelle ausweiten. (ubi)