Viele Konsumenten meiden Marken mit GenAI

Viele Konsumenten stehen Marken kritisch gegenüber, wenn diese generative KI in Werbung, Botschaften oder anderen kundenbezogenen Inhalten einsetzen. Das zeigt eine Umfrage
von Gartner unter 1539 US-Konsumenten, die im Oktober 2025 durchgeführt wurde. Demnach würden 50 Prozent ihre Geschäfte lieber mit Marken machen, die auf solche GenAI-Inhalte verzichten.
Die Analystenfirma führt das auf ein breiteres Misstrauen gegenüber Informationen und Inhalten zurück. So geben 61 Prozent der Befragten an, häufig zu hinterfragen, ob solche Informationen für alltägliche Entscheidungen verlässlich sind. 68 Prozent fragen sich laut der Umfrage zudem regelmässig, ob die Inhalte und Informationen, die sie sehen, überhaupt echt sind.
Emily Weiss, Senior Principal Analyst im Marketing-Bereich von Gartner
, sagt dazu: "Marketingverantwortliche sollten den Einsatz von GenAI nicht nur als Technologieentscheidung verstehen, sondern ebenso als Vertrauensentscheidung." Laut der Analyse sollten Unternehmen KI deshalb transparent kennzeichnen, nur dort einsetzen, wo der Nutzen für Kunden unmittelbar erkennbar ist, und den Verzicht auf KI als Option anbieten.
Auch beim Prüfen von Informationen zeigt sich laut dem Analystenhaus ein Wandel. Ende 2025 gaben nur noch 27 Prozent der Konsumenten an, die Wahrheit von Informationen anhand ihrer Intuition zu beurteilen. Stattdessen rückt gemäss der Umfrage die eigenständige Überprüfung von Aussagen stärker in den Vordergrund.
(dow)