Galaxy S26-Serie zeigt nur kleine Hardware-Schritte

Bei der kommenden Galaxy-S26-Reihe zeichnen sich vor allem Detailänderungen ab, etwa bei Chips, Speicherstufen und beim Laden. "Winfuture
" berichtet, dass Samsung
in Europa beim Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus auf den Exynos 2600 setzt, während im Galaxy S26 Ultra der Snapdragon 8 Elite Gen 5 arbeiten soll, als Betriebssystem nennt der Bericht Android 16 mit One UI 8.5.
Beim Arbeitsspeicher werde ein einheitlicher Standard erwartet. Demnach kommen Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus grundsätzlich mit 12 Gigabyte RAM, und auch beim Ultra sind 12 Gigabyte vorgesehen, nur die Variante mit 1 Terabyte internem Speicher soll 16 Gigabyte RAM erhalten. Bei den Speichergrössen setze Samsung auf 256 oder 512 Gigabyte für die meisten Varianten, und beim Basismodell falle die 128-Gigabyte-Ausführung in diesem Jahr weg.
Bei den Displays bleiben die Grössen dem Magazin zufolge unverändert. Genannt werden 6,3 Zoll beim Galaxy S26, 6,7 Zoll beim Galaxy S26 Plus und 6,9 Zoll beim Galaxy S26 Ultra, jeweils mit Dynamic AMOLED 2X und einer Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz.
Spürbarer fallen die Angaben zur Ladeleistung aus. Der Artikel nennt bis zu 25 Watt beim Galaxy S26, 45 Watt beim Galaxy S26 Plus und erstmals bis zu 60 Watt beim Galaxy S26 Ultra, jeweils mit kompatiblem Netzteil. Kabellos wird Qi2 mit 15 Watt bei Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus sowie 25 Watt beim Ultra erwähnt. Bei den Akkus sollen 4300 mAh beim Galaxy S26, 4900 mAh beim Galaxy S26 Plus und 5000 mAh beim Ultra zum Einsatz kommen.
Zur weiteren Ausstattung werden Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC und IP68 genannt. Beim Dual-SIM bleibt demnach nur das Ultra-Modell bei zwei physischen Nano-SIM-Slots, während Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus für die zweite Karte auf eSIM setzen. Preislich nennt der Bericht Startwerte ab 999 Euro für das Galaxy S26, 1269 Euro für das Galaxy S26 Plus und 1469 Euro für das Galaxy S26 Ultra.
(dow)