Apple schaltet Smart-Home-Framework Homekit ab
Quelle: Apple

Apple schaltet Smart-Home-Framework Homekit ab

Auf Homekit folgt Homekit 2: Der Umstieg auf die seit 2022 verfügbare zweite Version von Apples Smart-Home-Framework ist ab sofort zwingend. Wer Homekit nutzt, muss die Home App zügig auf die neueste Version aktualisieren.
11. Februar 2026

     

Es war schon lange angekündigt: Apples spätestens seit der Einführung von Homekit 2 im Jahr 2022 veraltetes Smart-Home-Framework Homekit stellt per heute, 10. Februar 2026, seinen Dienst ein. Bei der Umstellung auf Homekit 2 gab es seinerzeit einige Probleme. Viele User sind deshalb bis heute bei der ersten Version von Homekit geblieben, auch wenn gewisse Geräte nicht mehr richtig funktionierten oder der Zugriff auf das Smart Home in einigen Fällen nicht mehr gewährleistet war. Mit der freien Wahl zwischen Homekit und Homekit 2 ist nun Schluss, der Umstieg auf die neue Version 2 ist zwingend.


Die neue Homekit-Architektur hilft bei der Unterstützung des Smart-Home-Standards Matter, die Aktualisierung erfolgt über die Home App. Unterstützt werden Geräte mit iOS oder iPadOS ab 16.2, MacOS ab 13.1, TVOS ab 16.2 oder WatchOS ab 9.2. Der einzige kleine Nachteil der neuen Version des Frameworks: iPads können nicht mehr als Home Hub verwendet werden. Diese Funktion bleibt jetzt den Apple-Geräten Homepod, Homepod Mini und Apple TV vorbehalten.
(ubi)


