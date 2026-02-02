cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Kriminelle KI als Geschäftsmodell
Quelle: Depositphotos

Kriminelle KI als Geschäftsmodell

Laut einer aktuellen Studie sind KI-gestützte cyberkriminelle Aktivitäten heute nicht mehr eine Ausnahmeerscheinung, sondern Teil des Alltags und müssen in der Sicherheitsstrategie und der Incident-Response-Planung besichtigt werden.
2. Februar 2026

     

Der Cybersecurity-Spezialist Trend Micro hat in Sachen kriminelle Nutzung von künstlicher Intelligenz geforscht und kommt zum Schluss das KI gestützte Cyber Kriminalität die experimentelle Phase hinter sich gelassen hat. Heute bestehe ein stabileres, professionelles Ökosystem, das punkto Reifung anderen etablierten Untergrundmärkten ähnle. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der Studie Criminal AI in 2025: The Year the Underground Went Pro niedergelegt. Als Quellen dienten Auswertungen von Underground-Diensten, Malware Samples und aktiven Angriffskampagnen.

Bereits früher hatte Trend Micro kriminelle KI-gestützte Aktivitäten festgestellt, darunter manipulierte Chatbots, Deepfake-Betrug und einzelne Angriffe als Proof-of-Concept. Angesichts der aktuellen Ergebnisse stellt der Anbieter fest, dass sich daraus nun reproduzierbare Services entwickelt haben, deren Einsatz kein spezielles Fachwissen voraussetzt. Die Studie beleuchtet insbesondere drei Entwicklungen: eine Konsolidierung auf Dienste, die auf Jailbreaks und Prompt-basierten Missbrauch von KI-Plattformen setzen, das Auftreten erster Malware-Varianten, die schädlichen Code mithilfe von eingebetteten oder entfernten KI-Abfragen generieren sowie drittens eine rasche Verbreitung von Deepfake-Technologien im alltäglichen kriminellen Einsatz, zum Beispiel mit Tools für Face Swapping, Voice Cloning und allgemeine Bildmanipulation – alles Geeignet für Identitätsbetrug und gezielte Infiltration von Unternehmen, dies mit gravierenden Folgen auch das Vertrauen in digitale Identitäten.


David Sancho, Senior Threat Researcher bei Trend Micro: "Für 2026 zeichnet sich kein radikaler Umbruch ab, sondern eine schleichende, kontinuierliche Entwicklung. Wir werden keine plötzliche Explosion KI-getriebener Chaos-Szenarien erleben. Stattdessen beobachten wir eine stetige, professionelle Weiterentwicklung der vorhandenen Werkzeuge. Genau diese leise, kontinuierliche Optimierung macht kriminelle Ökosysteme besonders schwer angreifbar." Für Unternehmen bedeute dies, dass KI-gestützte Angriffe als Teil des Alltags und nicht mehr als Ausnahmeerscheinung betrachtet werden müssten. Es handele sich um Risiken, die in Sicherheitsstrategien, Verifizierungsprozessen und in der Incident-Response-Planung fest mitbedacht werden müssten. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Gefälschte Jobs: BACS warnt vor Malware-Falle für Stellensuchende

 10. Dezember 2025 - Cyberkriminelle missbrauchen gefälschte Jobangebote auf Plattformen wie Linkedin, um Stellensuchende in Malware-Fallen zu locken. Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor Fällen, in denen manipulierte Bewerbungsprozesse zur Installation von Schadsoftware führen können.

Hacker setzen laut Google-Analyse immer mehr auf KI

10. November 2025 - Wie der jüngste Bericht von Googles Threat Intelligence Group zeigt, wird Künstliche Intelligenz von Cyberkriminellen immer raffinierter genutzt. Allgemein verfügbare KI-Werkzeuge kommen mittlerweile im kompletten Angriffszyklus zum Einsatz.

Windows 11 und Red Hat am Pwn2Own Berlin erfolgreich gehackt

 18. Mai 2025 - Gleich am ersten Tag des Hacker-Wettbewerbs Pwn2Own Berlin 2025 wurden Hacker mit insgesamt 260'000 US-Dollar belohnt – für erfolgreiche Zero-Day-Angriffe auf Windows 11, Red Hat Linux und Oracle VirtualBox.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER