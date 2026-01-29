Zug an der Spitze des Innovations- und Kreativitätsindex

Die Hochschule Luzern
(HSLU) hat gemeinsam mit dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum die zweite Ausgabe des Kantonalen Innovations- und Kreativitätsindex (KIKI) veröffentlicht. Dieser soll zeigen, welche Kantone in welchen Bereichen besonders kreativ und innovativ sind. Dabei werden anhand von acht Säulen die Innovations- und Kreativitätsleistung der 26 Schweizer Kantone analysiert, wobei sowohl fördernde Faktoren wie Bildung, Umfeld und Diversität als auch Ergebnisse wie Patente, Unternehmensgründungen oder Wirtschaftswachstum in die Bewertung mit einfliessen.
Wie bereits bei der Erstausgabe liegt Zug auch heuer an der Spitze des Index, vor Basel-Stadt und Zürich. Zug behauptet laut den Studienverfassern seine Spitzenposition dank starker Werte bei Unternehmensgründungen, Wirtschaftswachstum und günstigen Rahmenbedingungen wie steuerlichen Anreizen. Basel-Stadt überzeigt im Kulturbereich und nimmt eine führende Rolle bei der Diversität ein. Zürich erzielt in nahezu allen Bereichen konstant gute Resultate und präsentiert sich als breit aufgestellter Kanton.
In der Romandie überzeugen laut Studie Genf (Platz 4) und Waadt (Platz 6) mit einem innovationsfreundlichen Umfeld und hoher Start-up-Dynamik. Neuenburg (Platz 5) gehört derweil bei Patenten, Marken und Designs schweizweit zur Spitze. Einen Sprung nach vorne macht der Jura, unter anderem einer hohen Dichte an Patenten. Komplettiert werden die Top 10 von Tessin auf Platz 7, Schaffhausen aus Platz 8 und dem Kanton Schwyz auf Rang 9.
Erstmals wurden in der aktuellen Erhebung auch die Grossregionen miteinander verglichen. Die Region Zürich belegt dabei den ersten Platz, gefolgt von der Genferseeregion, dem Tessin und der Zentralschweiz. Die Nordwestschweiz folgt knapp dahinter, während Ostschweiz und Espace Mittelland weiter zurückliegen.
Die Studienautoren betonen, dass jeder Kanton eigene Stärken und Besonderheiten aufweist, die gezielt zur Weiterentwicklung genutzt werden können. Die vollständige KIKI-Studie ist online abrufbar unter www.kiki-icic.ch
.
(mw)