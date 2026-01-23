cnt
Windows-Klon ReactOS feiert sein 30. Jubiläum
Quelle: reactos.org

Vor dreissig Jahren wurde mit dem Versuch begonnen, ein Windows-kompatibles Betriebssystem auf Basis des Kernels von Windows NT zu erstellen. Heute ist der Open-Source-Windows-Klon nach wie vor weit von der praktischen Einsatzfähigkeit entfernt.
23. Januar 2026

     

Vor dreissig Jahren sind eine Handvoll Entwickler angetreten, um die Open-Source-Version eines Windows-kompatiblen Betriebssystems zu etablieren. Wie sich die Macher in einem Blog-Beitrag erinnern, gehen die ersten Schritte aufs Jahr 1996 zurück, als das FeeWin95-Projekt lanciert wurde, mit dem ein Open-Source-Klon von Windows 95 hätte erstellt werden sollen. Nachdem die Bestrebungen dann aber nicht vorankamen, wurde ein neuer Anlauf unternommen und das Projekt "ReactOS" wurde in Angriff genommen. Diesmal diente als Basis die Architektur von Windows NT, die später auch unter Windows XP zur Anwendung kam.

Bis ReactOS in der Version 0.1.0 erstmals veröffentlicht wurde, sollte es aber noch bis zum 1. Februar 2003 dauern. Der Release konnte von einer CD gestartet werden, verfügte aber noch nicht über eine grafische Benutzeroberfläche, sondern lediglich über eine Befehlszeilenschnittstelle. Eine GUI kam dann ein Jahr später mit der Version 0.2. 0 dazu.


Heute, 30 Jahre nach dem ersten Release, ist ReactOS nach wie vor weit vom produktiven Einsatz entfernt und die Nutzung sollte allenfalls im experimentellen Rahmen erfolgen. Unzählige moderne Anwendungen werden infolge fehlender APIs nicht unterstützt, der integrierte Webbrowser (Wine Internet Explorer) ist kaum praxistauglich und nach wie vor kommt die Systemsoftware mit modernen Komponenten infolge fehlender Treiber nicht zurecht. (rd)


